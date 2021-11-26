Страной руководит маленькая группа людей в окружении Зеленского, - Буймистер

На сегодняшний день в окружении президента Владимира Зеленского осталась маленькая группа давних друзей, которые решили, что могут управлять страной.

Об этом заявила нардеп Людмила Буймистер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Выборы 2019 года, такой невероятный результат, абсолютно неожиданное монобольшинство... Они такую ​​эйфорию подняли в обществе. Все готовы были оказывать серьезную помощь, абсолютно бесплатно – общественные организации, бизнес-ассоциации, просто бизнес, юристы. Международные партнеры были объединены вокруг нас: давайте сделаем быстрые реформы, приблизим Украину к той европейской мечте… потому что никаких политических препятствий нет. В это все поверили, в это поверили 73% проголосовавших людей. У нас избиратели не дураки, они понимали, что президент без опыта, без команды, что нет уверенности, но есть надежда. И 73% украинцев ухватились за эту надежду", – сообщила парламентарий.

По ее словам, многие люди, не ставшие депутатами и министрами, работали, писали программу, разбирали по направлениям, разбирали те или иные предложения, давали советы партии и президенту. Сегодня ни одного этого человека в окружении президента нет.

"Проблема в том, что они решили, что такая маленькая группа людей может управлять страной, а это невозможно. И чем мы заплатили? Мы проиграли ежегодную "нормандию" (встречу в нормандском формате. – Ред.) – последнюю встречу, где мы могли ставить свои условия и разговаривать с сильной позиции. Мы за обмен пленными и за шаткое перемирие заплатили сливом спецоперации по "вагнеровцам", энергетической независимостью. И сегодня мы в ситуации, когда думаем, что скажет нам президент. А он нам не может дать никаких ответов на то, что сделано. Единственное, что он мог бы прийти и сказать, как в ролике "95 квартала" о Ющенко: я сломал, помогите хотя бы починить. Позови специалистов, профессионалов, хотя бы тех, которые раньше были рядом, и вместе начните эту ситуацию исправлять, иначе у нас действительно остается максимум полгода. И это страшно", – подытожила она.

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