Страной руководит маленькая группа людей в окружении Зеленского, - Буймистер
Об этом заявила нардеп Людмила Буймистер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".
"Выборы 2019 года, такой невероятный результат, абсолютно неожиданное монобольшинство... Они такую эйфорию подняли в обществе. Все готовы были оказывать серьезную помощь, абсолютно бесплатно – общественные организации, бизнес-ассоциации, просто бизнес, юристы. Международные партнеры были объединены вокруг нас: давайте сделаем быстрые реформы, приблизим Украину к той европейской мечте… потому что никаких политических препятствий нет. В это все поверили, в это поверили 73% проголосовавших людей. У нас избиратели не дураки, они понимали, что президент без опыта, без команды, что нет уверенности, но есть надежда. И 73% украинцев ухватились за эту надежду", – сообщила парламентарий.
По ее словам, многие люди, не ставшие депутатами и министрами, работали, писали программу, разбирали по направлениям, разбирали те или иные предложения, давали советы партии и президенту. Сегодня ни одного этого человека в окружении президента нет.
"Проблема в том, что они решили, что такая маленькая группа людей может управлять страной, а это невозможно. И чем мы заплатили? Мы проиграли ежегодную "нормандию" (встречу в нормандском формате. – Ред.) – последнюю встречу, где мы могли ставить свои условия и разговаривать с сильной позиции. Мы за обмен пленными и за шаткое перемирие заплатили сливом спецоперации по "вагнеровцам", энергетической независимостью. И сегодня мы в ситуации, когда думаем, что скажет нам президент. А он нам не может дать никаких ответов на то, что сделано. Единственное, что он мог бы прийти и сказать, как в ролике "95 квартала" о Ющенко: я сломал, помогите хотя бы починить. Позови специалистов, профессионалов, хотя бы тех, которые раньше были рядом, и вместе начните эту ситуацию исправлять, иначе у нас действительно остается максимум полгода. И это страшно", – подытожила она.