На границе происходит циничная игра авторитарных режимов, которые используют простых людей в своей грязной политике, - МИД Польши

На польско-белорусской границе происходит "циничная игра" российского и белорусского авторитарного режимов, которые в рамках своих дезинформационных кампаний пытаются обвинить Польшу в гуманитарном кризисе на границе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Укринформу", отвечая на вопрос о реакции Варшавы на попытки России и Беларуси обвинить Польшу в гуманитарном кризисе на границе, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач.

"Мы имеем дело с циничной игрой авторитарных режимов, которые используют простых людей в своей грязной политике, пренебрегая правами человека. Нам нужно работать не только эффективно, но и мудро. Мы неоднократно пытались оказать гуманитарную помощь тем людям, высылая конвои с продуктами, лекарствами, палатками, одеждой. Однако режим Лукашенко не пропустил нас к ним через границу", - заявил Пшидач.

Польский дипломат отметил, что недавно в Женеве он встречался с представителями международных благотворительных организаций и просил, чтобы они помогли в получении польской помощи мигрантами на территории Беларуси.

"Но нужно также понимать, что этот вопрос используется белорусскими и российскими каналами для распространения дезинформации, чтобы показать Польшу и ЕС в негативном свете", - подчеркнул польский дипломат.

Пшидач отметил, что Польша не изменит свою политику и будет решительно защищать границы ЕС от проникновения нелегальных мигрантов. По его словам, только таким образом можно отбить желание Лукашенко к дальнейшим агрессивным шагам, а также приостановить поток новых мигрантов, которые хотели бы прилететь в Беларусь с Ближнего Востока или Африки.

"Граница будет плотно защищена, но мы также готовимся к любым возможным сценариям", - констатировал замминистра.

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Польша раньше направила в Беларусь несколько конвоев с гуманитарной помощью для мигрантов, но в Беларусь их не впустили.

Российские и белорусские пропагандистские СМИ обвиняют Польшу в создании гуманитарного кризиса на границе, бездушном отношении к мигрантам.

Кризис на польско-беларуской границе продолжается с августа. С тех пор в Польше зафиксировано более 36 тысяч попыток нелегально пересечь границу, ежедневно польскую границу из Беларуси пытается силой преодолеть несколько сотен мигрантов из стран Ближнего Востока, прежде всего Ирака. Польша и страны Балтии обвиняют Беларусь и Россию в гибридной агрессии с использованием искусственно созданного миграционного потока.

С начала сентября на границе действует чрезвычайное положение. Варшава планирует построить к середине 2022 года на линии границы с РБ заграждение высотой более 5 метров.