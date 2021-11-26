Украина начала возобновлять авиатранзит над Черноморским регионом, - Мининфраструктуры

Государство начало восстановление авиатранзита над Черным морем после потерь, понесенных этим направлением за предыдущие годы.

Об этом заявил в Facebook министр инфраструктуры Александр Кубраков по итогам форума "Большая стройка: авиация и туризм", передает Цензор.НЕТ.

"Мы возвращаем транзит по Черному морю. Благодаря гибкой тарифной политике и постоянной коммуникации с бизнесом интенсивность полетов в Южной части воздушного пространства Украины выросла в три раза. В целом же, положительная динамика восстановления воздушного движения в зоне ответственности Украины превышает среднеевропейский показатель", – привел данные глава Мининфраструктуры.

Кроме того, Украина усиливает авиационные связи с Европейским Союзом. Так, было подписано соглашение о совместном авиапространстве с ЕС, известное как "второй безвиз". Украина также стала полноправной частью Совместной системы маршрутных сборов Евроконтроля, что позволит внедрить европейские стандарты в области аэронавигации.

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"Мы открываем для себя многомиллионный рынок потенциальных туристов из ЕС. Каждый день количество и регулярность рейсов между Украиной и ЕС растет", - рассказал Кубраков.

Он также напомнил, что в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" стартовало создание украинского государственного перевозчика, получившего название Украинские национальные авиалинии (UNA).

"Сейчас мы уже имеем подтверждение экономической целесообразности создания новой компании от наших французских консультантов. Уже разработан бизнес-план проекта", – отметил министр.

Новосозданная компания уже имеет первое государственное финансирование, вскоре заработает команда запуска и уже в 2022 году планируется осуществить первый рейс.

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Как пояснил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко, появление национальной авиакомпании усилит весь рынок авиаперевозок в Украине.

"Для Украины национальный авиаперевозчик – это наш суверенитет в небе. Возможность действовать независимо в любых критических ситуациях. Вспомнить хотя бы ситуацию, когда из-за Covid-кризиса закрывались границы и в считанные дни нужно было вернуть на Родину десятки тысяч украинцев", - подчеркнул Тимошенко.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский сообщил, что "Большая стройка" в ближайшие годы обновит авиахабы в более десяти городов Украины, а также создаст новые аэропорты в восточных областях и на Закарпатье.

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