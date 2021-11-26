Путина, кроме ОПЗЖ, в Украине никто не будет ждать. Почему он должен сюда припереться? - Данилов
Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в эфире "Право на власть", передает Цензор.НЕТ.
"В 21 веке, когда мы с вами говорим, что произойдут, гипотетически, события, что Путин должен напасть на независимую нашу страну, прийти в Киев. У меня вопрос: Кто его, кроме ОПЗЖ, здесь будет ждать? Где та помощь, на которую он здесь может рассчитывать? У нас есть наши граждане, которые здесь никого не ждут, это наша земля. Почему он должен сюда припереться?" – подчеркнул он.
По словам Данилова, для того, чтобы война на Донбассе закончилась, нужны очень простые вещи.
"Они (российские войска. - Ред.) должны оттуда убраться. Все. Больше ничего нет. Нет минских, никаких других процессов не надо делать. Им нужно просто уйти с нашей земли. Точка", - подытожил секретарь СНБО.