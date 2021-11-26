"Слуга народа" Вениславский о возможности введения военного положения: Это один из реальных вариантов, но пока оснований для этого нет

В связи с возможным расширением агрессии Российской Федерации не исключается вариант введения в Украине военного положения.

Об этом в эфире телеканала "Дом" заявил народный депутат "Слуги народа", член комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ.

"Если из потенциальной угрозы мы увидим реальную угрозу, рост агрессии, то, конечно же, может быть и военное положение - согласно Конституции и закону Украины", - сказал он.

Вениславский подчеркнул, что сейчас нет условий для этого.

"То есть исключать (введение военного положения. – Ред.) нельзя. Но это может быть один из реальных вариантов. Но сейчас этой реальности пока, к счастью, нет", — резюмировал он.

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