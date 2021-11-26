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Водитель фуры, совершивший смертельное ДТП под Харьковом, проехал на красный сигнал светофора. Он задержан и пройдет проверку на состояние опьянения, - прокуратура

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Водитель фуры, совершивший смертельное ДТП под Харьковом, проехал на красный сигнал светофора. Он задержан и пройдет проверку на состояние опьянения, - прокуратура
Стали известны подробности смертельного ДТП под Харьковом, в результате которого погибли три человека и пятеро были травмированы. Как известно, вечером 25 ноября на Окружной дороге столкнулись 2 фуры и 3 легковых автомобиля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, подробности ДТП РБК-Украина рассказал спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.

По его словам, ДТП произошло около 17:30 часов 25 ноября.

"По предварительной информации с камер видеонаблюдения и показаний свидетелей, водитель грузовика МАН проехал на красный знак светофора и столкнулся на перекрестке с автомобилем Шевроле, после чего часть прицепа отлетела на другой грузовой автомобиль, а сам грузовик МАН перевернулась на левый бок на авто такси с тремя людьми внутри", - рассказал Чубенко.

В такси были водитель 49 лет и два пассажира - девочка трех лет, и ее бабушка, которой было 49 лет. Все они погибли на месте. Кроме того, пятеро травмированных лиц были доставлены в больницу. Их состояние здоровья сейчас стабильное.

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В прокуратуре уточнили, что грузовик МАН перевозил отходы подсолнечника. Навстречу им ехал водитель Сузуки, который врезался уже в опрокинутые отходы подсолнечника на дороге.

"Водитель грузовика МАН задержан, он имеет телесные повреждения, его жизни ничего не угрожает", - уточняет Чубенко.

По словам Чубенко, после осмотра врачами водитель МАН будет проходить проверку на состояние наркотического и алкогольного опьянения, ему сообщат о подозрении.

"Завтра водителю МАН будет сообщено о подозрении, после чего прокуроры будут направлять ходатайство об избрании меры пресечения в суд. Прокуратура будет просить водителю содержание под стражей", - рассказывают РБК-Украина в Харьковской областной прокуратуре.

Сведения о ДТП внесены в ЕРДР по части 3 статьи 286 УКУ за нарушение правил ПДД, повлекшее гибель нескольких лиц. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

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Топ комментарии

  • Василий Котов 8faa7ae9
    І де в цьому ДТП, лисі шини, фари чи кермо несправне, або тріснуте лобове скло? Про які так розказують гаїшнікі, що виправдати чергові побори на дорогах, щодо тих станцій техогляду на дорогах, після того, як всі проходять чергове ТО.
  • Стрелок
  • Андрей Shaman
    що не новина про ДТП - все Харків....(((
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