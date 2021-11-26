Вучич на встрече с Путиным договорился о поставках Сербии газа за $270 за тысячу кубов

Сербия продолжит платить $270 долларов за 1000 кубометров газа в течение первых шести месяцев 2022 года. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич после встречи с Владимиром Путиным в Сочи.

"Нам удалось получить… на следующие шесть месяцев цену на газ в $270, так что цена для нас не изменилась. Мы также увеличиваем объемы газа на эти шесть месяцев и получили гибкость в ежемесячных поставках, о чем я особенно просил президента Путина", – сказал Вучич на пресс-конференции после встречи, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГАБізнесІнформ.

Сербия покупает почти весь газ у "Газпрома". Внутренняя добыча покрывает лишь 15% потребления страны.

Текущее соглашение Сербии с Газпромом, подписанное в марте 2013 года, истекает 31 декабря 2021 года.

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Вучич сказал, что они с Путиным "также говорили о долгосрочном контракте, но пока я его не подпишу, я не имею права об этом говорить".

"Очевидно, что политическая лояльность – важная составляющая формулы, по которой Газпром рассчитывает цену на газ для своих клиентов", – прокомментировал сделку глава Оператора ГТС Сергей Макогон.

Он добавил, что цена российского газа для Беларуси составляет $128 за 1000 кубов, для Молдовы – $460.

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