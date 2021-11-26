Вучич на встрече с Путиным договорился о поставках Сербии газа за $270 за тысячу кубов
"Нам удалось получить… на следующие шесть месяцев цену на газ в $270, так что цена для нас не изменилась. Мы также увеличиваем объемы газа на эти шесть месяцев и получили гибкость в ежемесячных поставках, о чем я особенно просил президента Путина", – сказал Вучич на пресс-конференции после встречи, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГАБізнесІнформ.
Сербия покупает почти весь газ у "Газпрома". Внутренняя добыча покрывает лишь 15% потребления страны.
Текущее соглашение Сербии с Газпромом, подписанное в марте 2013 года, истекает 31 декабря 2021 года.
Вучич сказал, что они с Путиным "также говорили о долгосрочном контракте, но пока я его не подпишу, я не имею права об этом говорить".
"Очевидно, что политическая лояльность – важная составляющая формулы, по которой Газпром рассчитывает цену на газ для своих клиентов", – прокомментировал сделку глава Оператора ГТС Сергей Макогон.
Он добавил, что цена российского газа для Беларуси составляет $128 за 1000 кубов, для Молдовы – $460.