Глава Бюро ВОЗ в Украине Хабихт о возможности ежегодной вакцинации от COVID-19: Говорить об этом пока рано, но надеемся, что нет
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.
"Будет видно. Потому что мы имеем дело с новой болезнью и новыми вакцинами", – отметил Хабихт.
Он подчеркнул, что на сегодняшний день для некоторых препаратов, в частности Sinovac и Sinopharm, необходимо добавить третью дозу в первичный курс вакцинации, особенно для тех, у кого более низкий иммунитет или у кого более высокий риск заболевания COVID.
"Для них нам нужна третья доза", - подчеркнул Хабихт.
По его словам, сейчас ведется много дискуссий и исследований по поводу понижения уровня иммунитета.
"Для некоторых групп населения, например, медицинских работников, находящихся на переднем крае борьбы, тех, кто имеет более высокий риск заражения COVID, необходимо сделать дополнительную вакцинацию", - пояснил он.
Глава Бюро ВОЗ в Украине отметил, что каждая страна в настоящее время проводит оценку ситуации, и ВОЗ предлагает обновленное руководство относительно дальнейших вакцинаций.
"Сейчас пока еще рано говорить, придется ли нам делать это (ревакцинацию. – Ред.) каждый год. Мы надеемся, что нет, но мы не можем исключать и эту возможность", - резюмировал Хабихт.
Напомним, что недавно генеральный директор и соучредитель немецкой фармацевтической компании BioNTech Угур Шахин предположил, что ревакцинацию от коронавируса необходимо будет проводить ежегодно.