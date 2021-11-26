За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 42 человека, выявили 1438 новых случаев, - Кличко

В больницы столицы госпитализировали 100 больных коронавирусом и 205 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"1438 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. 42 человека умерли. Всего за период пандемии в Киеве 7372 летальных случая от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день - 294 563", - говорится в сообщении.

Заболели за прошедшие сутки: 804 женщины в возрасте от 18 до 92 лет и 539 мужчин в возрасте от 18 до 93 лет. А также 61 девочка от 2 месяцев до 17 лет и 34 мальчика от 4 месяцев до 17 лет.

Среди умерших: 21 женщина от 50 до 94 лет и 21 мужчин от 33 до 87 лет.

В больницы столицы госпитализировали 100 больных коронавирусом и 205 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 1111 человек. Всего коронавирус преодолели 251 840 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания выявили в Дарницком районе – 222, в Святошинском – 193 и в Соломенском районе – 191 случай.

Читайте также: Украина - на втором месте в мире по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА