Фрилансера Радио Свобода Кузнечика задержали в Беларуси

В Минске 25 ноября фрилансер белорусской службы Радио Свобода Андрей Кузнечик перестал выходить на связь. Вскоре стало известно, что его задержали.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусскую службу Радио Свобода.

Жена Андрея Алеся Рак рассказала, что около 17:00 он уехал на велосипеде на прогулку, а она с двумя детьми осталась дома. Но скоро Андрей вернулся с четырьмя мужчинами в штатском.

"Один, который, вероятно, был главным, представился Иваном. Кто они и откуда, мужчины не сообщили. Мне сказали пойти в другую комнату и заботиться о детях, не мешать. Обыск был достаточно "интеллигентный" – мои вещи и вещи детей не трогали. Забрали всю технику и телефон Андрея, мой мобильный телефон, мой планшет, деньги. Андрею приказали одеваться и идти за ними. Из вещей ничего не позволили взять с собой, только запасные штаны. Сказали, что забирают его ненадолго, на несколько дней", – рассказала супруга Андрея.

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Она успела подписать документ с перечислением изъятых вещей. На каком основании задержали мужчину, ей не сообщили.