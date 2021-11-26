Фрилансера Радио Свобода Кузнечика задержали в Беларуси
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусскую службу Радио Свобода.
Жена Андрея Алеся Рак рассказала, что около 17:00 он уехал на велосипеде на прогулку, а она с двумя детьми осталась дома. Но скоро Андрей вернулся с четырьмя мужчинами в штатском.
"Один, который, вероятно, был главным, представился Иваном. Кто они и откуда, мужчины не сообщили. Мне сказали пойти в другую комнату и заботиться о детях, не мешать. Обыск был достаточно "интеллигентный" – мои вещи и вещи детей не трогали. Забрали всю технику и телефон Андрея, мой мобильный телефон, мой планшет, деньги. Андрею приказали одеваться и идти за ними. Из вещей ничего не позволили взять с собой, только запасные штаны. Сказали, что забирают его ненадолго, на несколько дней", – рассказала супруга Андрея.
Она успела подписать документ с перечислением изъятых вещей. На каком основании задержали мужчину, ей не сообщили.