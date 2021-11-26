Украина обеспечена тест-системами на COVID-19 на три месяца вперед, - Кузин

У нас есть трехмесячный запас тест-систем на COVID-19. Также создано четыре лабораторных хаба в Тернопольской, Одесской областях, Киеве и Харькове.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы как Минздрав на уровне каждой области обеспечили трехмесячный запас тест-систем. Если у нас будут пиковые перегрузки, то лаборатория сумеет работать 1,5-2 месяца без задержки при пиковых перегрузках. Чтобы разгрузить области, у нас создано четыре хаба, которые довольно быстро могут провести большое количество исследований. Это хабы в Тернопольской, Одесской областях, Киеве и Харькове. Они оснащены современным оборудованием, которое позволяет максимально быстро делать большое количество исследований", - сказал он.

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При этом Кузин уточнил, что указанные хабы были созданы за средства доноров в рамках проекта по дооснащению лабораторных центров и лабораторных подразделений на уровне областей. "Основной донор в этом проекте – ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения)", - подчеркнул он.

Главный санитарный врач отметил, что частная медицина не привлекалась к проекту создания лабораторных хабов, чтобы не зависеть от частного сектора в вопросах эпидемической безопасности. Несмотря на то, что в начале эпидемии частный сектор предложил механизм создания хабов, он реализован на уровне государства, подтвердил Кузин.

"Частный сектор предлагал аналогичную модель, но чтобы хабы создавались на уровне частных здравоохранительных учреждений или на уровне частных лабораторий, и чтобы государство постоянно закупало у них определенные услуги. Однако мы решили пойти по более устойчивому пути, потому что не хотим в вопросах эпидемической безопасности зависеть от частного сектора, потому что понимаем, что в некоторых моментах такие хабы являются элементом реагирования государства на чрезвычайные ситуации", - пояснил он.

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