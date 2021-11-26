Суд предупредил ГарПок о невозможности использования средств "зеленых" еврооблигаций не по назначению
Об этом идет речь в постановлении Хозяйственного суда Киева от 22 ноября.
"Ограничение ГП "Гарантированный покупатель" в способе использования средств, перечисленных ему в рамках выполнения постановления КМУ №1049 (о государственных гарантиях на еврооблигации, – прим.), есть не что иное как публичное обременение средств, направленных на погашение задолженностей перед производителями ВИЭ и наличие которой (ее размер) учитывалось при определении необходимых объемов привлечения средств путем выпуска и размещения "зеленых" облигаций", - говорится в решении суда от 22 ноября. Следовательно, Хозяйственный суд города Киева не увидел необходимости в дополнительном обременении этих средств в виде ареста. "Судом установлено, что средства, направленные на погашение задолженности перед производителями электрической энергии, которым установлен "зеленый" тариф, за определенный в заявлении период ее начисления, являются обремененными", - говорится в постановлении суда.
Напомним, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии. 15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – ДТЭК ВИЭ. ДТЭК сообщил западным кредиторам о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.