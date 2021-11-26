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Если бы мы собрали все 16 тыс. зарегистрированных в Украине СМИ, то не все смогли бы задать вопрос, - пресс-секретарь Зеленского Никифоров

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Если бы мы собрали все 16 тыс. зарегистрированных в Украине СМИ, то не все смогли бы задать вопрос, - пресс-секретарь Зеленского Никифоров
Идея проведения пресс-конференции Владимира Зеленского возникла спонтанно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пресс-секретарь президента заявил во время общения с журналистами.

Комментируя информацию, почему именно 30 медиа допустили на пресс-конференцию, он сказал: "А почему бы не 30? Мы просто посчитали, какой формат был бы таким, чтобы с одной стороны мы смогли пригласить как можно больше авторитетных журналистов, а с другой стороны, чтобы это был какой-то комфортный, основательный, качественный, спокойный разговор с акцентом именно на качество, а не на количество".

По словам Никифорова, Зеленский любит экспериментировать с форматами.

"Даже если бы мы собрали все 16 тыс. зарегистрированных в Украине официально СМИ, не все смогли бы задать вопрос. Я бы давал слово журналистам, за 3-4 часа, те же 30-35 человек смогли бы задать вопрос. Я не вижу проблемы .Если бы давал слово журналистам, то это были бы примерно те же издания, которые мы и пригласили на это мероприятие", - пояснил пресс-секретарь президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ОП назвали СМИ, приглашенные на пресс-марафон Зеленского

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Топ комментарии

  • Игорь Васечкин f37cf7d2
    оно без суфлера и сказать-то ничего не может - сидит, кривляется и гнусавит бредятину....
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Знаємо ми ці "виходи" ... для відводу очей.
    І бачимо яка в них редакційна політика.
  • Игорь Юрьевич 0f4c2b2c
    От эго голоса блевать хочется, гнуснявое чмо ничего нового не скажет, как всегда п@здеть только может
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