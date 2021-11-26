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На кону лотереи Powerball 243 миллиона долларов. Узнайте, как принять участие из Украины (реклама)

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Крупнейшая американская лотерея продолжает расти!

Джекпот лотереи США Powerball достиг 243 млн долларов, и это крупнейший лотерейный приз во всем мире, на сегодняшний день. Отметим, у вас, наравне с миллионами жителей США есть шанс выиграть!

На кону лотереи Powerball 243 миллиона долларов. Узнайте, как принять участие из Украины 01

Десятки миллионов желающих сорвать куш уже купили билеты, очередь за вами

С такими призами, неудивительно что лотереи крайне популярны среди американцев. По данным CNN, ежегодно в США продаются более 370 млн билетов, а когда джекпоты достигают заоблачных сумм, ажиотаж вокруг лотерей только усиливается.

Вы тоже можете стать частью захватывающей гонки за джекпотами, купив ваши билеты онлайн с помощью сервиса theLotter.

Вот как выглядит процесс игры на сайте:

  1. Создайте учетную запись на сайте и выберите Powerball из списка, содержащего более 50 доступных на сайте лотерей.
  2. Отметьте на бланках ваши номера: 5 основных чисел от 1 до 69 и шар "Пауэрбол" от 1 до 26.
  3. Подтвердите и оплатите ваш заказ.
  4. Местный агент theLotter в США купит от вашего имени лотерейный билет (или билеты).
  5. Скан-копия ваших физических билетов будет загружена в вашу учетную запись.
  6. В случае выигрыша приза вы получите соответствующее уведомление.

Можно ли играть в Powerball из Украины?

Ответ на этот вопрос однозначен: да! Согласно правилам, установленным Multi-State Lottery Association (MUSL), играть в Powerball можно из любой страны мира. Да, ее билеты продаются только на территории США, но здесь вам поможет сервис покупки лотерейных билетов theLotter.

Пресс-секретарь компании Адриан Коореманс объясняет, как это работает:

"Местные агенты theLotter в США купят билеты от вашего имени. По правилам Powerball, вы не обязаны быть гражданином или резидентом Соединенных Штатов, чтобы участвовать в лотерее".

  • Джекпот Powerball достиг 243 млн долларов, это свыше 6 миллиардов гривен. Ближайший тираж пройдет в ночь с субботы, 25 ноября.
  • Для вашего удобства, сервис запустил спецсайт theLotter.net, на котором граждане Украины могут приобрести билет, содержащий всего одно поле, по минимальной цене в 5 долларов!

Что произойдет, когда вы выиграете джекпот?

После оформления заказа местные агенты в США купят официальные билеты от вашего имени. Ваши билеты будут отсканированы и загружены в ваш аккаунт перед розыгрышем. Сервис взимает с клиентов небольшую комиссию за транзакцию, при этом комиссии с выигрышей не взимаются.

Если вам повезет выиграть, ваш приз будет переведен на ваш личный счет, и вы сможете вывести его в любое время. (Если вы выиграете джекпот, вам нужно будет прилететь в США, чтобы получить приз лично.) Вы получите всю сумму приза, за вычетом федеральных налогов США, без комиссии!

Более 6 миллионов человек выиграли огромные, средние и мелкие призы на сайте!

На кону лотереи Powerball 243 миллиона долларов. Узнайте, как принять участие из Украины 02

Аура Д. из Панамы, за оформлением бумаг для передачи выигрыша в размере 30 млн долларов США

За прошедшие годы theLotter.net выплатил более 100 млн долларов в призах более чем 6 миллионам победителей со всего мира. Среди крупнейших победителей на сайте - женщина из Панамы, которая выиграла 30 миллионов долларов в лотерее Флорида, и мужчина из Ирака, выигравший джекпот Oregon Megabucks на сумму 6,4 миллиона долларов.

243 млн долларов – крупнейший на данный момент лотерейный приз в мире. Он может расти бесконечно, но, с другой стороны, кто-то вполне может выиграть его уже в эту субботу. Купите билеты прямо сейчас на theLotter.net!

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