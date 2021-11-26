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Сроки введения второй дозы COVID-вакцины действительно пропустили около 150 тыс. украинцев, - Кузин

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Сроки введения второй дозы COVID-вакцины действительно пропустили около 150 тыс. украинцев, - Кузин
Определенные инструкцией сроки введения второй дозы вакцины против COVID-19 действительно пропустили около 150 тыс. украинцев, сообщил главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

В интервью "Интерфакс-Украина" он отметил, что при оценке этого показателя следует учитывать, что в Украине достаточно гибкие сроки между введением первой и второй дозы, передает Цензор.НЕТ.

"Когда мы посчитали минимально возможные интервалы между введением двух доз, получилось, что действительно почти 600 тыс. украинцев еще не сделали второй прививки. Но если говорить о тех, кто действительно не сделал второй дозы в определенные инструкцией сроки, то таких ориентировочно 150 тысяч", - сказал он.

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Сдерживать граждан от получения второй дозы может и тот фактор, что в оранжевых зонах есть ряд заведений, где позволяют использовать так называемые желтые сертификаты, которые можно получить после первой вакцинной дозы, поясняет Кузин.

"Люди считают, что сертификат им нужен не для защиты от вируса, а чтобы пользоваться общепитом, поэтому не спешат делать вторую прививку, считая, что область не зайдет в "красную" зону", - констатирует он.

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Топ комментарии

  • Привет
    Потому что кололи первую дозу ради бумажки...и ради работы...что бы не сдохнуть с голоду....а не ради мифической защиты ...
  • atv1204 atv
    кузин, зачем, если вакцины не работают, а вакцинированные продолжают болеть и распространять вирус..
  • Саша Семеркин 8d1c38c0
    так называемые желтые сертификаты, которые можно получить после первой вакцинной дозы, поясняет Кузин. Это да...Жёлтые штаны в жёлтой зоне,малиновые штаны в красной зоне.Где то я подобное смотрел
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