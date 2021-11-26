Бойкот каналов "Украина" и "Украина 24" поддерживаю. "Слугам" там подготовили такую ​​роль, чтобы нас имели сверху, - Богуцкая

"Слуга народа" Лиза Богуцкая поддерживает совместное решение фракции по бойкоту каналов олигарха Ахметова "Украина" и "Украина 24".

Об этом она написала в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера мои коллеги депутаты опубликовали коллективное письмо о том, что не намерены терпеть оскорбления и шантаж от Ахметова через его говорящие активы - ТВканалы "Украина" и "Украина 24". И будут их игнорировать. Я не стану тут публиковать всё письмо. Его можно легко найти у других коллег. Коротко: ПРИСОЕДИНЯЮСЬ. Более широко: мы (в целом, как депутаты СН) вообще должны игнорировать олигархические каналы. В т.ч. и "Прямой", и "5" и "НАШ", и те, что уже, слава Богу, вещают для узкого круга сочувствующих на Ютуб-канале. За все время нашей каденции я была на эфирах считанные разы. И не стремлюсь собой заполнять пространство, отведённое для оскорблений и нападок", - написала нардепка.

По ее словам, впервые в истории современной Украины у власти нет своего ТВ-рупора.

"В первый раз в истории современной Украины у власти нет своего ТВ-рупора. Нет ни одного канала, где власть строит свою информационную политику. Нормально, адекватно, доходчиво, спокойно. А ведь наши депутаты (многие) реально делают много полезных вещей. Как и в законотворческой деятельности, так и на округах, а так же вне Парламентской работы. Просто как люди - они интересны и содержательны. Но кто об этом знает?", - поднимает вопрос она.

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"Думаю, что скорее всего, вы просто улыбнулись, читая о том, что такие депутаты вообще существуют, а тем более, в СН. А знаете почему? Потому что все каналы, которые чувствуют угрозу от власти, формируют иное мнение. О том, что наши депутаты - дурачки, мол, бестолковые и бесполезные, домохозяйки и свадебные фотографы. А если и профессора, то дипломы обязательно купленные. И вообще "Слуги", якобы, - это вредители и моральные уроды, которых ветер перемен закинул в Раду и так же сквозняком вынесет обратно. И когда готовится какое-то ток-шоу, оно заранее предполагает выставить "Слуг" полными идиотами. Знаете выражение "собака снизу"? И чем она отличается от "собаки сверху"? Так вот: представители власти на всех упомянутых выше каналах (+ к ним Суспильне, Эспрессо и т.д., работающие на аутсорсе у Порошенко), выглядят собакой снизу. Т.е. им (нам) уготовлена такая роль, чтобы нас имели сверху", - продолжает Богуцкая.

Кроме того, она отмечает, что даже у их фракции есть разные рабочие мнения, есть споры, дискуссии. Есть необходимость доносить наши обсуждения людям и иметь обратную связь через вовлечение зрителей в процесс. Но нет такой возможности. Поэтому многие депутаты ходят не со своим порядком, а чтобы на ток-шоу просто отбиться от стаи голодных ворон. Позиция обороны власти от олигархов – это унизительная и проигрышная позиция, уверена парламентарий.

Поэтому, как подчеркивает Богуцкая, коллективное решение по бойкоту каналов Ахметова она категорически поддерживает, но считает это полумерой.

"Надеюсь, что "Закон про олигархов" ситуацию поправит, но надежда так себе, не победоносная. Мерзавцев надо давить сразу, а не предупреждать их за полгода. Иначе они успеют вакцинироваться от опасности. А некоторые и два раза. И даже бустерно, чтоб их никакой закон не сломал.). Последнее: некоторые журналисты, которых даже не хочется называть таким прекрасным словом, умерли для меня давно. Их пропагандистское кладбище растёт и недавно пополнилась ещё несколькими новыми могилками. Кладбище я назвала "Скабеевское". Так вот: похороны последнего состоялись вчера. В качестве памятника - пирамидка Маслоу (со сломанной верхушкой, но крепкими базовыми потребностями). Сразу оговорюсь: есть много журналистов, которых я уважаю бесспорно. За профессионализм, за эмоциональность, за порядочность. И уверена, что дорога на "Скабеевское" им не грозит. Даже если у нас разные политические позиции и разный подход к написанию статей или ведению программ", - резюмировала она.

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