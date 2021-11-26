COVID-сертификат можно скачать в PDF-формате на смартфон, - Федоров
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Теперь возможность скачать COVID-сертификат о вакцинации есть и в приложении "Дія" в формате PDF.
Об этом в Telegram сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, ранее возможность скачать COVID-сертификат была только на портале "Дія"
"Сделали это для вашего удобства, поскольку посещение центров массовой вакцинации, общение с пользователями показало, что многие все равно дополнительно скачивают сертификат с портала, делают скриншоты QR. Теперь в несколько кликов можете это сделать в приложении", - добавил Федоров.