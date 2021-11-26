На следующей неделе НАТО обсудит способы сдерживания России, - глава МИД Литвы Ландсбергис

НАТО намерено обсудить способы сдерживания России на саммите на следующей неделе.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис в интервью Reuters, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

По его словам, президент России Владимир Путин, возможно, использует пограничный кризис в Беларуси как отвлечение от других действий, чтобы вызвать региональную нестабильность.

Кризис на границе включает тысячи мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются пересечь границу с Беларусью в странах-членах Европейского Союза, таких как Польша, Латвия и Литва.

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