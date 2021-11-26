Зеленский о приглашенных на пресс-марафон журналистах: Прочитал, что позвали только моих друзей. А я сразу увидел Шустера

На сегодняшний пресс-марафон президента Владимира Зеленского не приглашали исключительно журналистов, которые лояльно относятся к действующей власти.

Об этом глава государства Владимир Зеленский заявил сегодня, начиная прессмарафон, передает Цензор.НЕТ.

"Мне сказали, не сказали, а я прочитал, что мы позвали только моих друзей. Я сразу увидел Савика (Шустера. - Ред.) (Смеется. - Ред.). Там будут еще другие. Я готов со всеми общаться", - отметил он.

"У меня в кармане нет медиа, но есть результат", – добавил он.

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