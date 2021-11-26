Зеленский назначил двух судей КС

Президент Украины Владимир Зеленский вчера, 25 ноября, назначил двух судей Конституционного Суда по квоте президента.

Об этом он сообщил на пресс-марафоне, передает Цензор.НЕТ.

"Мне кажется, что мы должны заниматься главными, стратегическими вещами в государстве. Я говорю откровенно, мы начали судебную реформу. Ее никто не начинал. Это большая борьба с судьями. Есть нормальные судьи, но, к сожалению, есть также те, что также есть. "Мы начали очищение судов. Вы видели, какой был кризис с Конституционным Судом. Я, кстати, назначил вчера двух новых судей от президента в Конституционный Суд. Все-таки мы победили. Мы его переломили", - заявил Зеленский.