Ермак в ближайшее время свяжется с администрацией РФ. Западные партнеры требуют поддерживать связь, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский отметил, что западные партнеры требуют от Украины поддерживать связь Россией.

Об этом Зеленский сообщил на пресс-марафоне, передает Цензор.НЕТ.

"Я ежедневно говорю с лидерами разными, вчера был Мишель, Меркель, они хотят, чтобы мы начали общаться с РФ, обязательно будет звонок. Они хотят контакта нашей администрации и администрации РФ. Я думаю, что в ближайшее время Ермак будет с ними контактировать ", – отметил Зеленский.

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