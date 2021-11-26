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Ермак в ближайшее время свяжется с администрацией РФ. Западные партнеры требуют поддерживать связь, - Зеленский

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Ермак в ближайшее время свяжется с администрацией РФ. Западные партнеры требуют поддерживать связь, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский отметил, что западные партнеры требуют от Украины поддерживать связь Россией.

Об этом Зеленский сообщил на пресс-марафоне, передает Цензор.НЕТ.

"Я ежедневно говорю с лидерами разными, вчера был Мишель, Меркель, они хотят, чтобы мы начали общаться с РФ, обязательно будет звонок. Они хотят контакта нашей администрации и администрации РФ. Я думаю, что в ближайшее время Ермак будет с ними контактировать ", – отметил Зеленский.

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Топ комментарии

  • Aleksandr Ermak
    зеля ноль, точно ноль
  • Ksenia VB
    Брехунець поганий. Захід тобі від початку не радив мати прямий контакт з пуйлом. Але ж ти сам вклав свою шию у зашморг.
  • Александр Петров fb6b30c7
    А потом скажет, что партнёры сказали дать воду в Крым, а потом, что Донбасс должен вернутся в Украину на условиях свинособакит
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