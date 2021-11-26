Ермак в ближайшее время свяжется с администрацией РФ. Западные партнеры требуют поддерживать связь, - Зеленский
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Президент Владимир Зеленский отметил, что западные партнеры требуют от Украины поддерживать связь Россией.
Об этом Зеленский сообщил на пресс-марафоне, передает Цензор.НЕТ.
"Я ежедневно говорю с лидерами разными, вчера был Мишель, Меркель, они хотят, чтобы мы начали общаться с РФ, обязательно будет звонок. Они хотят контакта нашей администрации и администрации РФ. Я думаю, что в ближайшее время Ермак будет с ними контактировать ", – отметил Зеленский.