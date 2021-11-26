Прощание с Александром Омельченко состоится 29 ноября в Колонном зале КГГА.

В понедельник, 29 ноября, в Колонном зале Киевской городской государственной администрации (ул. Крещатик, 36, 2 этаж) состоится прощание с Александром Омельченко. Попрощаться с бывшим главой Киева горожане смогут с 10:00 до 13:00.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт КГГА.

"Герой Украины, кавалер ордена ІІІ степени Князя Ярослава Мудрого, Заслуженный строитель Украины, Почетный гражданин города Киева, удостоенный многих других знаков отличия, глава Киева с 1996 года по 2006 год Александр Омельченко умер 25 ноября от осложнений после перенесенного заболевания COVID-19. Месяц он находился на лечении в заведении здравоохранения", – говорится в сообщении.

В КГГА подчеркнули, что церемония прощания будет проходить с соблюдением санитарных норм и карантинных ограничений. На входе в помещение КГГА будут проверять наличие "зеленого" COVID-сертификата, отрицательного ПЦР-теста или экспресс-теста для определения антигена, сроком действия 72 часа, или документа о выздоровлении.

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В Колонный зал будут допускать группы людей в определенном количестве для соблюдения противоэпидемических ограничений.