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С Коломойским не проводим никаких союзнических разговоров, - Зеленский

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С Коломойским не проводим никаких союзнических разговоров, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский не общался с олигархом Игорем Коломойским около двух лет.

Об этом президент заявил во время пресс-марафона журналистам, передает Цензор.НЕТ.

"Есть вероятность, что компании, владеющие акциями Укрнафты, могут выиграть суд. Потому что государственная задолженность очень велика. Несколько миллиардов (кубов) газа. У нас нет денег платить компании Коломойского", - сказал глава государства.

"О союзничестве с Игорем Валерьевичем Коломойским. Мы с ним не проводим никаких союзнических разговоров. Не проводили очень долгое время. Где-то два года", - добавил Зеленский.

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Топ комментарии

  • Alexey Chernyavsky
    Он просто делает что хочет.О чем ему говорить с своими вассалами.
  • IN UA 7395a7cc
    Ну для 73 процентных отмазка пойдет
  • Анатолий К 65c6a92d
    Мабуть повірили, бо телеканал "1+1" не коломойського і не медведчука, так Вова? І не коломойський кожного дня щось виграє через татарівські суди з України? Точніше, не щось, а десятки, а то й сотні мільярдів.
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