С Коломойским не проводим никаких союзнических разговоров, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский не общался с олигархом Игорем Коломойским около двух лет.

Об этом президент заявил во время пресс-марафона журналистам, передает Цензор.НЕТ.

"Есть вероятность, что компании, владеющие акциями Укрнафты, могут выиграть суд. Потому что государственная задолженность очень велика. Несколько миллиардов (кубов) газа. У нас нет денег платить компании Коломойского", - сказал глава государства.

"О союзничестве с Игорем Валерьевичем Коломойским. Мы с ним не проводим никаких союзнических разговоров. Не проводили очень долгое время. Где-то два года", - добавил Зеленский.

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