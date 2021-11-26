С Коломойским не проводим никаких союзнических разговоров, - Зеленский
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Президент Владимир Зеленский не общался с олигархом Игорем Коломойским около двух лет.
Об этом президент заявил во время пресс-марафона журналистам, передает Цензор.НЕТ.
"Есть вероятность, что компании, владеющие акциями Укрнафты, могут выиграть суд. Потому что государственная задолженность очень велика. Несколько миллиардов (кубов) газа. У нас нет денег платить компании Коломойского", - сказал глава государства.
"О союзничестве с Игорем Валерьевичем Коломойским. Мы с ним не проводим никаких союзнических разговоров. Не проводили очень долгое время. Где-то два года", - добавил Зеленский.