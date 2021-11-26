Зеленский опроверг слухи о возможности введения военного положения: Люди боятся, инвесторы уходят от нас

Глава государства Владимир Зеленский назвал слухами информацию о возможности введения военного положения в Украине.

Об этом Зеленский отметил сегодня на пресс-марафоне, передает Цензор.НЕТ.

В частности, он отреагировал на заявление лидера Радикальной партии Олега Ляшко о том, что в декабре якобы будет введено военное положение.

"Военное положение будет введено, он сказал. Зачем? Он понимает, что происходит с людьми, с рынками? Люди боятся, инвесторы начинают идти после фразы военное положение. Это я и говорю - война не со мной", - сказал Зеленский.

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