Зеленский о втором сроке: Я еще не решил – это будет связано с поддержкой моей личности народом

Президент Украины Владимир Зеленский еще не решил, будет ли баллотироваться на второй президентский срок.

Об этом он сообщил на пресс-марафоне, передает Цензор.НЕТ.

"О втором сроке. Я не решаю этот вопрос. Решать будет общество. Я не принял это решение. Это правда. Это решение не будет связано с форматом будущей коалиции. Я не планирую себе такую ​​сложную стратегию. Это будет связано с поддержкой моей личности народом Украины. Я выхожу на улицу и понимаю, как ко мне относятся. Люди за что-то говорят: спасибо. Где-то, говорят, есть ошибки. У меня есть диалог. Люди открыто мне об этом говорят. Говорят, что меня поддерживают. Тогда я буду думать идти на второй срок или не идти. Принимать это решение я буду с семьей, со своими детьми. Они страдают из-за моей профессии", - заявил Зеленский.

"Есть много вызовов, которые я хочу сделать и закончить. Смогу сделать – молодец, подумаю. Не смогу, не дадут мне или сам не смогу – тогда вряд ли", - заверил президент.

Вместе с тем, Зеленским сообщил, что ознакомлен с вопросом изменения сроков проведения выборов в Верховную Раду и президента.

"Есть действительно вопрос о толковании Конституции. Я считаю, что депутаты обратятся в Конституционный Суд, если они захотят. И Конституционный Суд должен ответить", - пояснил президент.

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Также он возразил, что рассматривает вариант досрочных президентских выборов: "Я не стану бороться за власть".