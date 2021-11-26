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Ермак никаких приказов не давал, у него не было ни возможности, ни полномочий, - Зеленский о роли главы ОПУ в спецоперации по "вагнеровцам"

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Ермак никаких приказов не давал, у него не было ни возможности, ни полномочий, - Зеленский о роли главы ОПУ в спецоперации по "вагнеровцам"
Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак не принимал никаких решений и не отдавал приказов по операции с "вагнеровцами".

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время пресс-марафона, передает Цензор.НЕТ.

"Относительно "вагнеровцев", он не принимал решений, никаких приказов не давал, он не имел ни возможности, ни полномочий", - заявил глава государства.

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Топ комментарии

  • kelt kant
    ЮРИЮ БУТУСОВУ РЕСПЕКТ!!! Молодец, сказал в лицо предателю и гопнику то, что никто не осмелился.
  • Владимир Парфянов
    Президент Зеленський знову збрехав... Зі слів Бурби, екс-начальника воєнної розвідки України, саме Єрмак передав йому усну вказівку Президента Зеленського про перенесення терміну реалізації операції по вагнерівцям... У чому проблема? Перевірити Бурбу та Єрмака на поліграфі і все стане на свої місця...
  • игор ємець
    квартал сменил вывеску на ОП и гастролирует по стране, но уже за государственный счет
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