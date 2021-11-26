Ермак никаких приказов не давал, у него не было ни возможности, ни полномочий, - Зеленский о роли главы ОПУ в спецоперации по "вагнеровцам"
7 54391
Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак не принимал никаких решений и не отдавал приказов по операции с "вагнеровцами".
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время пресс-марафона, передает Цензор.НЕТ.
"Относительно "вагнеровцев", он не принимал решений, никаких приказов не давал, он не имел ни возможности, ни полномочий", - заявил глава государства.