Новости

Мне надоело, когда говорят, что у нас страна олигархов, - Зеленский

4 46996
Мне надоело, когда говорят, что у нас страна олигархов, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал законопроект об олигархах.

Об этом Зеленский заявил во время пресс-марафона, передает Цензор.НЕТ.

"Я встречался с сильными мира всего. Я же объяснял, в чем вопрос этого закона (о деолигархизации. - Ред.). Мне надоело, что говорят, что у нас страна олигархов", - сказал президент.

"Это история имиджевая. О том, что у нас не будет олигархов или будут. И все будут видеть, сколько их", - отметил Зеленский.

Также читайте: Закон об олигархах не имеет права на существование, - нардеп

Топ комментарии

  • 18c49ed2
    И это говорит ручной шут олигархов. Вава в голове крепчает.
  • Підлога Маккартні
    "Я зустрічався із сильними світу всього"

    И все они тупо лошалы, перхоть на пинджаке по сравнению с величайшим лидором **********!!!
  • 18c49ed2
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости