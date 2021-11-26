Мне надоело, когда говорят, что у нас страна олигархов, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал законопроект об олигархах.

Об этом Зеленский заявил во время пресс-марафона, передает Цензор.НЕТ.

"Я встречался с сильными мира всего. Я же объяснял, в чем вопрос этого закона (о деолигархизации. - Ред.). Мне надоело, что говорят, что у нас страна олигархов", - сказал президент.

"Это история имиджевая. О том, что у нас не будет олигархов или будут. И все будут видеть, сколько их", - отметил Зеленский.

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