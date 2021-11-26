"Россия не собиралась участвовать", - в Кремле отреагировали на слова Зеленского о госперевороте в Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у России не было планов участвовать в государственном перевороте, о котором сегодня во время пресс-конференции заявил президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Россия не имела планов участвовать (в госперевороте – ред.), и РФ никогда не занимается такими делами", - сказал представитель Кремля.

Ранее 26 ноября Зеленский на пресс-конференции заявил, что иностранные спецслужбы сообщили ему о том, что якобы 1 декабря в Украине планируется государственный переворот.

"Получил информацию, что 1 числа в нашем государстве будет государственный переворот. Интересная же информация? Важная информация. 1-2 декабря. Могу сказать, что у нас есть не только агентурная информация, есть даже звуковая информация, где представители из Украины с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте, что будут привлечены 1 млрд долларов, это подстава бизнесмена Ахметова, его втягивают в войну против Украины, он начал ее, это будет его большая ошибка", - заявил Зеленский.

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