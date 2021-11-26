Кризис на белорусской границе: СНБО предупредил о "скоординированных дезинформационных кампаниях"

СНБО Украины заявил о неправдивых информационных кампаниях, возникающих на фоне кризиса мигрантов на границе Беларуси.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

В ведомстве считают, что " миграционный кризис в Беларуси" сопровождается скоординированной российско-белорусской информационной кампанией.

Основные элементы манипулятивной кампании:

доминирование в информационном пространстве российско-белорусской точки зрения;

большое количество белорусских представителей государственных и лояльных властям СМИ, в режиме нон-стоп находятся на месте событий;

распространение большого количества видеороликов в соцсетях, профессионально снятых и отражающих белорусскую позицию;

использование темы пострадавших женщин и детей в освещении " миграционного кризиса";

распространение информации о наличии на границе со стороны Польши базы НАТО с многотысячным контингентом;

использование в сообщениях вместо термина "мигрант" термина "беженец";

позиционирование роли белорусских властей и силовых ведомств как чисто гуманистических;

фокусировка внимания в сообщениях на "безразличии европейских чиновников и жестокости польских правоохранителей";

позиционирование Украины как основного транзитера нелегальных мигрантов в страны ЕС.

Кроме того, в СНБО привели примеры тем и информационных сообщений, которые несут в себе элементы манипуляций или вообще являются абсолютной ложью.

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Примеры тем и информационных сообщений:

польские пограничники используют перечные баллончики против детей, при этом есть свидетельства, что для подтверждающих съемок при подготовке сюжета детям в глаза пускали сигаретный дым, чтобы вызвать слезотечение и аргументировать это "картинкой";

14 ноября белорусские силовики распространили среди мигрантов информацию, что Германия направила за ними автобусы, которые не пропустили поляки. Целью было спровоцировать прорыв границы;

белорусские власти приютили мигрантов в торгово-логистическом центре, предоставили им горячий чай, сухую одежду, спецназ исключительно доброжелательно относится к беженцам;

польские и литовские пограничники систематически задерживают украинских перевозчиков нелегальных мигрантов на автомобилях с польскими номерами;

18 ноября в Чернобыльской зоне отчуждения была задержана группа афганцев и пакистанцев, которых из Украины должны были переправить в ЕС. Сообщение сопровождалось постановочным видео;

отдельные Telegram-каналы после решения СНБО о дополнительных мерах безопасности в связи с миграционным кризисом сообщили, что украинские власти планируют стимулировать расовую неприязнь украинцев к мигрантам с Ближнего Востока.

Напомним, 24 ноября в Совете национальной безопасности и обороны Украины увидели в прошедшем в Киеве Марше антивакцинаторов российский след. В ведомстве считают, что акция направлена ​​на максимальное уменьшение уровня вакцинации в Украине.