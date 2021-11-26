Бутусов - Зеленскому: "Управление страной во время войны - это не "Квартал". ВИДЕО

Зеленский считает, что заместитель секретаря СНБО Руслан Демченко не сдавал Крым россиянам.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время пресс-марафона, передает Цензор.НЕТ.

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Во время пресс-марафона главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов спросил Зеленского: "Господин Верховный главнокомандующий, 16 июня 2020 года вы назначили на новую должность начальника комитета по разведке, то есть руководителя комитета по всей разведке, Руслана Демченко. Это бывший заместитель министра иностранных дел времен Януковича, соавтор позорных "харьковских соглашений", отдавших Крым россиянам, это человек, которого вы назначили вопреки закону о люстрации и незаконно вычеркнули из списка люстрированных. После его назначения 1 июля была сразу провалена спецоперация по поставке клистронов в Украину, 8 июля провалена спецоперация по захвату тюрьмы "Изоляция", была раскрыта наша группа ГУР МО и уже 29 июля была провалена спецоперация по "вагнеровцам". Уже после увольнения господина Бурбы, в том же 20 году было провалено еще несколько спецопераций ГУР МО, уже без Бурбы. Относительно Беларуси".

- То есть, до этого все провалы, о которых идет речь, правильно ли я понимаю вопрос, за эти провалы отвечал Бурба? Правильно ли я понимаю? – перебил глава государства Бутусова.

- Вы мне не дали задать вопрос, господин президент, - возразил журналист.

– Их очень много, – ответил Зеленский.

– Послушайте, я Вам еще никакого вопроса не задал. Я вам просто излагаю факты, которые вы должны знать как главнокомандующий.

– Я - Верховный главнокомандующий, – апеллировал Зеленский.

– Да, очень важно, я могу закончить?

- Просто это разные вещи – главнокомандующий и Верховный главнокомандующий.

– Я рад, что вы уже выучили это. Это очень хорошо. Я закончу. Так вот, уже после увольнения Бурбы было провалено еще несколько операций ГУР МО. 4 декабря на границе Украины и РФ попал в засаду и погиб от рук россиян сотрудник ГУР МО Евгений Голубев. Его тело долгое время не могли забрать с России. Эти провалы носят системный характер. Никакого расследования этих провалов не было, никаких заключений нет. Я хотел бы вас спросить, после этих случаев, после этих провалов, без всяких расследований было уволено 5 руководителей ГУР МО, 7 сотрудников ГУР МО задержаны, среди них есть люди, которые вывезли сюда, в Украину, Цемаха, благодаря чему вы смогли совершить обмен, люди, которые уничтожали Захарченко, Моторолу, Гиви. У меня такой вопрос: не стыдно ли Вам, Верховному главнокомандующему, что вы здесь, в прямом эфире используете свой статус, чтобы опозорить военнослужащих, чтобы что-то сказать людям, которые не могут вам здесь ответить. В прямом эфире. Вместо этого покрываете таких людей, которые не воевали, свою ответственность покрываете, ничего о себе не говорите, не говорите об ответственности Ермака. И о Руслане Демченко, откровенном изменнике Украины, который работает на россиян и связан с ними, которого вы незаконно назначили на должность во время войны.

"По Харьковским соглашениям... я на заседании СНБО поднял этот вопрос... По Руслану Демченко... Когда я стал Президентом Украины, у человека, которого вы постоянно поддерживаете, товарища Порошенко, у этого человека Руслан Демченко работал в Администрации Президента... Именно с ним он делал те или иные разговоры нормандских встреч и те или иные Минские соглашения, чтобы вы знали, на должности заместителя министра иностранных дел. Он не подписывал никакие Харьковские соглашения. Но есть правоохранительные органы, пусть они расследуют, а он дает показания об этом...", - отметил Зеленский, отвечая на вопросы главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.

"Я считаю, что ничего страшного, они выполняли свою работу, но не ставили подписи под Харьковскими соглашениями. Более того, Демченко даже не докладывал это Верховной Раде Украины", - отметил Зеленский, добавив, что сейчас много политиков, которые в свое время голосовали за Харьковские соглашения и сейчас ходят по телеканалам.

"...Порошенко прятал людей: Бурбу - в разведку, Демченко - в АПУ... Касательно вопроса потери Крыма, давайте честно. Господин Турчинов, я его не виню, но это один из тех людей, кто потерял Крым, а господин Порошенко - из тех людей, которые потеряли Донбасс. Вот и все. Это мое мнение и мнение большинства людей. Это я вам отвечаю на тот вопрос, что Крым россиянам отдал Демченко", - отметил Зеленский.

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"Распространение информации было Бурбой, когда он работал в разведке. Вы эту информацию получили и выложили. Это правда? Скажите правду один раз. Можно", - обратился Зеленский к Бутусову.

- Благодарю Вас за вопросы. Я вам сейчас подробно расскажу. Так вот, Вы должны знать, потому что вы очень много не знаете и много лжи о срыве спецоперации распространяется. Я вам хочу сказать, что все, что вы здесь рассказали, – ложь. Вы это говорите для того, чтобы не отвечать за себя, за Ермака, за Демченко, где вы нарушили закон о люстрации и назначили российского агента. Поэтому, ваша тактика такова - оболгать людей, которые о чем-то пишут, выдать кучу разговоров. И, поскольку Вы пользуетесь таким коротким форматом, просто весело пойти снова придумывать новую шутку 95-го квартала. Так вот, я Вам хочу сказать – Ваша ложь всем уж очень хорошо видна. Я вам хочу сказать, в отличие от вас, от Ермака, от Демченко, от других людей, которые присутствовали и должны отвечать за провал спецоперации и других операций ГУР МО, я сразу дал показания еще в сентябре 20 года в ГБР. Поэтому я очень прошу, чтобы все-все ваши фантазии, которые вы здесь распространяете, Вы хотя бы один раз прибыли на допрос к следователю и прекратили эту ложь, потому что управление страной во время войны – это не "Квартал". Вам нужно это выучить наконец. Очень стыдно, вам о вашем стыде сказать нечего", - сказал Бутусов.