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Зеленский о продаже сериалов "Квартала 95" российскому телевидению: "Я не участвую в оперативной деятельности, я все отдал, меня это не интересует"

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Зеленский о продаже сериалов "Квартала 95" российскому телевидению: "Я не участвую в оперативной деятельности, я все отдал, меня это не интересует"
Президент Украины Владимир Зеленский не интересуется деятельностью студии "Квартал 95".

Об этом он сообщил на пресс-марафоне, передает Цензор.НЕТ.

"Я вышел из компании, принадлежащие мне бренды, "Вечерний квартал", "Рассмеши комика" и так далее - да, у меня есть права на эти бренды. … Я не участвую в оперативной деятельности, я все отдал, меня это не интересует.У меня большая любовь к ребятам из "Вечернего квартала", - сказал Зеленский.

Комментируя просьбу журналистов дать оценку, почему продукция "Квартала 95" демонстрируется на российских телеканалах, на которые наложены санкции СНБО, президент сказал: "Со шведами студия "Квартал 95" заключила договор, мне кажется лет за 10 до начала войны. Это был наш, тогда еще наш, эксклюзивный партнер… Они продают товар студии "Квартал 95" в 40 стран. Вот что происходило и происходит".

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Топ комментарии

  • Алла Новосад 5b57f84f
    "Голий, босий ..."
    Тільки бабло на рахунки падає і падає.
  • Scorpman Y
    кАнешно "не цикаве" - бабло идет через офшоры и в офшоры зеЛоха, а иное его не интересует
  • Агамемнон
    Лживая, мерзкая тварь.
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