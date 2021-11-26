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США, Британия, Турция, Канада и друзья с ЕС будут нас поддерживать, если начнется масштабное наступление РФ, - Зеленский

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США, Британия, Турция, Канада и друзья с ЕС будут нас поддерживать, если начнется масштабное наступление РФ, - Зеленский
Союзники пообещали Украине помощь при масштабном наступлении России.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил на пресс-марафоне, передает Цензор.НЕТ.

Мы публично и не публично получили очень прямую информацию от США, от Британии, от Турции, от стран Европейского союза, наших друзей, от Канады, что они в любом случае на нашей стороне и будут нас поддерживать, если что-то начнется. Как это будет на практике, я не знаю. Четких ответов я не получал. Все сигналы мы получаем", - заявил Зеленский.

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Топ комментарии

  • Olha Olha
    ЗЄ навіть себе не слухає,шо воно п'здить.друге речення заперечує перше.тіпа :Чітких речей я не отримував. Всі сигнали ми отримуємо", - заявив Зеленський. Джерело: https://censor.net/ua/n3301807:"
  • Anotol
    Ого скільки буде сєрйозних озабочєнностєй
  • Maxim Ak-Murza
    Если, не дай Бог, начнется полномасштабное вторжение русни, #ОПа под предводительством Дерьмака их с хлебом-солью встречать будет.
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