США, Британия, Турция, Канада и друзья с ЕС будут нас поддерживать, если начнется масштабное наступление РФ, - Зеленский

Союзники пообещали Украине помощь при масштабном наступлении России.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил на пресс-марафоне, передает Цензор.НЕТ.

Мы публично и не публично получили очень прямую информацию от США, от Британии, от Турции, от стран Европейского союза, наших друзей, от Канады, что они в любом случае на нашей стороне и будут нас поддерживать, если что-то начнется. Как это будет на практике, я не знаю. Четких ответов я не получал. Все сигналы мы получаем", - заявил Зеленский.

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