Путин должен публично сказать, что Россия не готовит полномасштабного вторжения в Украину, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что президент РФ Владимир Путин должен сказать официально, что Россия не планирует вторжения в Украину.

Об этом глава государства сообщил во время пресс-марафона, передает Цензор.НЕТ.

"От россиян постоянно слышно, что чего-то не хватает для встреч. Если они не думают об эскалации.... когда и я говорю, что мы точно никуда не наступаем, точно это знаю, то россияне и президент РФ тоже должны публично это сказать, что "мы не планируем", – отметил президент.

По словам Зеленского, Украина готова к разговору.

"Не хотите встреч - давайте говорить по телефону. Давайте скажем публично, что Россия не готовит полномасштабное вторжение в Украину. Этот сигнал был бы сейчас важен", - добавил президент.

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