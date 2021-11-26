Зеленский о переговорах с РФ по транзиту газа: "Мы сказали, что снизим себестоимость - будет меньше, чем любым потоком, но Россия на это не пошла"

Россия заявляет о готовности продлить контракт по транзиту газа через Украину, но никаких переговоров по этому вопросу нет.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил на пресс-марафоне, передает Цензор.НЕТ.

"Контракт (по транзиту газа с "Газпромом". – Ред.) до 2024 года. Мы за продление транзита нашего газа. Мы даже сказали, что кроме контракта, готовы увеличить транзит. Позволяют наши мощности. Я считаю, что это был удачный шаг. Мы сказали: давайте снижать себестоимость транзита - будет меньше, чем каким-либо другим потоком. Мы готовы, но Россия на это не пошла. Я слышал риторику с российской стороны, что они готовы на продление контракта на транзит. Предметных встреч между нашими людьми, например НАК ("Нафтогаз". – Ред.) и "Газпомом" не было. (И о закупке газа. – Ред.) речь не идет", - заявил Зеленский.

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