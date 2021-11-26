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Зеленский о Татарове: Вопрос к Ермаку, это его личная ответственность

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Зеленский о Татарове: Вопрос к Ермаку, это его личная ответственность
Президент Владимир Зеленский заявил, что пребывание Олега Татарова в должности заместителя главы Офиса Президента – это личная ответственность главы Офиса Андрея Ермака.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент сообщил во время пресс-марафона.

Отвечая на вопрос журналиста о назначении Татарова, глава государства сказал: "Этот вопрос к главе Офиса. У него сегодня есть несколько замов, есть Кирилл Тимошенко, Татаров, Смирнов и Шурма. Это его личная ответственность передо мной по результату".

"Очень сложно найти профессиональных людей, это так и есть", – добавил президент.

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Топ комментарии

  • Ahmed Nunji
    А єрмака хто привів? Чия відповідальність?

    Чергова сцанина на своїх 73%
  • Топ Ган
  • Yakov Yakov
    йбнй пдрс.
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