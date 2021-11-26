Мы предупреждаем Россию о негативных последствиях в случае деструктивных шагов, - представитель правительства Германии Зайберт

В Берлине разочарованы отказом Москвы от встречи на уровне глав МИД стран "нормандской четверки" и предупреждают Россию, что ее дальнейшие деструктивные действия не останутся без последствий.

Об этом заявил на брифинге в пятницу представитель федерального правительства Штеффен Зайберт, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы обеспокоены и разочарованы тем, что встреча глав МИД "нормандского формата" не состоялась … несмотря на договоренность между канцлером, французским президентом и российским президентом еще в период каденции Ангелы Меркель... Это связано с позицией России", - сказал Зайберт.

Он подчеркнул, что позиция федерального правительства всегда с самого начала конфликта вокруг Украины и с момента аннексии Крыма заключалась в том, что любой подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости государства Украина будет решительно осужден и должен иметь свою цену. Поэтому вводились санкции в связи с аннексией Крыма и поддержкой Россией сепаратистов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, отметил спикер.

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"Сейчас пора в очередной раз напомнить об этом… Каждый дальнейший агрессивный шаг будет иметь свою цену. Но предложение относительно переговоров всегда остается, Берлин всегда готов вести диалог об этой сложной ситуации", - сказал Зайберт.

На просьбу уточнить, какие последствия могут быть для Кремля в случае новой агрессии, представитель вспомнил "европейские санкции, а также существенное ухудшение политического климата между ЕС и РФ через годы после аннексии Крыма".

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