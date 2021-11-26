Зеленский о назначении Шурмы заместителем руководителя Офиса Президента: "Очень мощный человек"

Президент Владимир Зеленский доволен работой министра инфраструктуры Александра Кубракова и главы Минздрава Виктора Ляшко, а также назначением первым вице-премьер-министром – министром экономики Юлии Свириденко и заместителем главы Офиса Президента Ростислава Шурмы.

Об этом он сообщил на пресс-марафоне, передает Цензор.НЕТ.

"Я доволен министром инфраструктуры... Юлией Свириденко – первым вице-премьером, я считаю, что у нас наконец-то появился министр экономики. Я так думаю на сегодня. Посмотрим. Я считаю сегодня, что у нас честный и профессиональный министр здравоохранения", - сказал президент.

"Очень сложно найти людей. Мы нашли заместителя по экономике Шурму. Очень мощный человек", – добавил Зеленский.

Как сообщалось, заместитель главы Офиса президента Юлия Свириденко на заседании Верховной Рады 4 ноября 2021 года была назначена первым вице-премьером – министром экономики Украины. Ее в должности замглавы ОП заменил Ростислав Шурма.

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В течение 15 лет он работал в промышленности. В 2012-2019 гг. занимал должность генерального директора завода "Запорожсталь". Является членом наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром".

Отметим, что отцом Ростислава Шурмы является бывший народный депутат от "Оппозиционного блока" Игорь Шурма, в свое время активно поддерживавший экс-президента Виктора Януковича. Игорь Шурма был одним из 59 депутатов, подписавших представление, на основании которого Конституционный суд Украины отменил статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении, которая обязывала госслужащих давать объяснения об источниках их доходов и доходах членов их семей. Уголовная ответственность за незаконное обогащение в Украине была введена в 2015 году. Это было одним из требований ЕС по выполнению Плана действий по визовой либерализации, а также одним из обязательств Украины перед МВФ, закрепленным меморандумом.

Кроме того, Шурма-старший отказывается признавать "ДНР" и "ЛНР" террористическими организациями, объясняя это тем, что "в каждой среде есть плохие люди". Кроме того, в Верховной Раде в свое время не голосовал за признание России страной-агрессором, объяснив это тем, что "страны Европы этого пока не признали".