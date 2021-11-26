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Ахметов создает симбиоз "Партии регионов" и "Народного фронта", - Зеленский

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Ахметов создает симбиоз "Партии регионов" и "Народного фронта", - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что бизнесмен Ринат Ахметов пытается скупать депутатов Верховной Рады, чтобы создать симбиоз "Партии регионов" и "Народного фронта".

Об этом он сообщил на пресс-марафоне, передает Цензор.НЕТ.

"Партии у Рината Ахметова нет, и у Яценюка с Аваковым нет. А создавать из депутатов других партий, за которых будут голосовать люди... Они же голосовали именно за этих [депутатов], не за "Партию регионов" или "Народный фронт". Люди "Партию регионов" гнали, а "Народный фронт" показал себя за пять лет – нельзя образовать симбиоз "Партии регионов" и "Народного фронта" из депутатов других партий, используя ресурс – финансовый и медийный", - заявил президент.

"Эта война неправильная, потому что выглядит такой бизнесмен как... Помните, когда открывали Новый мир, европейцы обменивали золото на бусинки. Сейчас происходит то же самое. Стоит человек и меняет на золото какие-то бусы", - сказал Зеленский.

Напомним, что перед этим президент Зеленский заявил, что окружение Ахметова втягивает его в госпереворот.

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Топ комментарии

  • Гыг с Вами
  • Вольный Каменьщик
  • Маркиз
    Oleksii Osypenko: На самом деле, все очень и очень просто. Я не думаю, что ВАЗ - болен, или у него крыша поехала. Это даже не бэд трип, все намного, намного хуже.

    Вова - обыватель в худшем смысле этого слова. Он примитивен, он глуп, он не способен связать двух слов, его кругозор - РЕН-ТВ, тайны пирамид и память воды. Он ничерта не знает про экономику. Про физику. Про химию. Про общество. Про государство. Он всю жизнь посвятил тележвачке для обывателя, где главное "чтоб прикольно было".

    Я отдаю должное - он очень хорошо чувствует свою публику. На уровне инстинктов. Заговоры, олигархи, миллиард долларов. Если бы он еще умел два слова связать, я бы сказал, что у него - большое будущее в политике, но, к счастью, будущего у него в политике нет. Возможно, у него вообще нет будущего. Не знаю.

    В любом случае Вовочка - наглядное пособие того, что голых инстинктов не достаточно для успеха везде и всюду. Планктон тоже неплохо умеет плыть на свет, но это не делает креветку президентом.
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