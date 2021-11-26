Ахметов создает симбиоз "Партии регионов" и "Народного фронта", - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что бизнесмен Ринат Ахметов пытается скупать депутатов Верховной Рады, чтобы создать симбиоз "Партии регионов" и "Народного фронта".

Об этом он сообщил на пресс-марафоне, передает Цензор.НЕТ.

"Партии у Рината Ахметова нет, и у Яценюка с Аваковым нет. А создавать из депутатов других партий, за которых будут голосовать люди... Они же голосовали именно за этих [депутатов], не за "Партию регионов" или "Народный фронт". Люди "Партию регионов" гнали, а "Народный фронт" показал себя за пять лет – нельзя образовать симбиоз "Партии регионов" и "Народного фронта" из депутатов других партий, используя ресурс – финансовый и медийный", - заявил президент.

"Эта война неправильная, потому что выглядит такой бизнесмен как... Помните, когда открывали Новый мир, европейцы обменивали золото на бусинки. Сейчас происходит то же самое. Стоит человек и меняет на золото какие-то бусы", - сказал Зеленский.

Напомним, что перед этим президент Зеленский заявил, что окружение Ахметова втягивает его в госпереворот.

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