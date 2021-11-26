Зеленский исключает силовой сценарий возвращения Донбасса: Мы не можем потерять всю нашу армию

Президент Владимир Зеленский исключает возможность силового разрешения конфликта на Донбассе.

Об этом глава государства сообщил во время пресс-марафона, передает Цензор.НЕТ.

"Вероятность эскалации есть (со стороны РФ. – Ред.)", – отметил Зеленский.

"Считаю, что политические силы, которые говорят, что нам сегодня нужно идти войной, мне кажется, точно не думают о нашей армии. Куда-то идти мы сейчас не будем. Я считаю, что люди прежде всего. Мы не можем потерять всю нашу армию... Это сегодня невозможно", - добавил Зеленский.

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