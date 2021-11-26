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Зеленский исключает силовой сценарий возвращения Донбасса: Мы не можем потерять всю нашу армию

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Зеленский исключает силовой сценарий возвращения Донбасса: Мы не можем потерять всю нашу армию
Президент Владимир Зеленский исключает возможность силового разрешения конфликта на Донбассе.

Об этом глава государства сообщил во время пресс-марафона, передает Цензор.НЕТ.

"Вероятность эскалации есть (со стороны РФ. – Ред.)", – отметил Зеленский.

"Считаю, что политические силы, которые говорят, что нам сегодня нужно идти войной, мне кажется, точно не думают о нашей армии. Куда-то идти мы сейчас не будем. Я считаю, что люди прежде всего. Мы не можем потерять всю нашу армию... Это сегодня невозможно", - добавил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин должен публично сказать, что Россия не готовит полномасштабного вторжения в Украину, - Зеленский

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Топ комментарии

  • iMedvedeff
    Росія зупиняється там, де їй дають відсіч, а не сподіваються на примарні надії «замирення».
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    молодца Зе-чмо!!

    вселил веру в легкую победу раше-сепар оккупантов, подорвал боевой дух ВСУ и посеял панику у мамочек тех украинских воинов которые сейчас служат..

    Если война с Рашей, то мы все погибнем!!!

    Чмо-главком, которого мы заслужили..
  • Леонід Мефодовський
    Без військової операції ти НІКОЛИ не повернеш нічого, клован довбаний...
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