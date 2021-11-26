Назначение Зеленским двух судей КС нарушает договоренность ОП с западными партнерами, - Жернаков

Назначение Зеленским двух судей Конституционного Суда вместо Тупицкого и Касминина нарушает договоренность Офиса президента с западными партнерами.

Об этом на своей странице в фейсбуке заявил координатор Общественного совета добродетели, председатель правления DEJURE, юрист Михаил Жернаков, передает Цензор.НЕТ.

"Только что на пресухе Зеленский сказал, что назначил двух судей Конституционного Суда. Указов еще нет, но очевидно речь идет о назначении "вместо" Тупицкого и Касминина.

О крайней опасности этого неоднократно предупреждали Зеленского публично все мы, а непублично – куча дипломатов высочайшего уровня. Только позавчера услышал от представителей дипкорпуса, что с ОП достигнуто джентльменское соглашение о том, что судей КСУ до истечения полномочий Тупицкого и Касминина не будут назначать", - написал Жернаков.

По мнению юриста, Зеленский и его Офис в очередной раз не выполняют взятые обязательства перед Западом.

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"Вот это - цена договоренностям с Зеленским и его офисом. Причем как в отношении КСУ, так и других вещей. Например, конкурса в САП, который Зеленский письменно обещал разблокировать МВФ, а еще лично Байдену три месяца назад.

США нам - тонны боеприпасов, оружие и помощь вне очереди на миллиарды. Мы - не можем выполнить элементарное обещание и собственную Конституцию, что нам в первую очередь и нужно", - отмечает Жернаков.

От такой позиции власти исчезает доверие к Украине в целом, подчеркивает юрист.

"Хуже всего во всем этом, что в результате как на дикарей наши ключевые международные партнеры смотрят не на Зеленского и его людей. А нас нас всех. Ведь мы же в конце концов за них всех голосовали и так или иначе их в эти офисы и привели".

Поздравляю, у нас теперь на 6 мест по квоте президента – 8 судей. И делегитимизированный на 9 лет Конституционный Суд. Потому что кому-то очень хочется поскорее иметь в КСУ ручных судей", - отмечает Жернаков.