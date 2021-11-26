Недостаточная активность в договоренностях с РФ моя ошибка, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что нужно было сильнее действовать с Россией.

Об этом Зеленский заявил во время пресс-марафона, передает Цензор.НЕТ.

"Это мои глобальные ошибки, они есть. И не только. Я считаю, что мне нужно было сильнее действовать, несмотря на то, что это зависело и зависит на 99% от России, но я считаю, мне нужно было сильнее действовать с точки зрения наших договоренностей. Надо было больше рисковать", – сказал глава государства.

"Я уверен, что это можно исправить. Просто вопрос решения некоторых по-спринтерски, а есть решение проблем по-стайерски. Я очень хотел спринт и победить в нем, но перешел из спринта в программу более продолжительную", - добавил президент.

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