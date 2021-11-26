Зеленский: Здания на госдачах переданы детям-сиротам

Президент Владимир Зеленский утверждает, что передал здания, расположенные на территории государственной резиденции президента, детям, живущим без родителей.

Об этом он сказал журналистам во время пресс-марафона, сообщает Цензор.НЕТ.

Глава государства подчеркнул, что имеет полное право пользоваться государственной дачей.

"О государственной даче: я имею на это полное право. Я не хочу жить в этом отеле, я имею на это полное право. Я должен купить дом, снять... но что бы я ни сделал, вы все равно будете приезжать ко мне в гости, я в этом виноват, и будете запускать дроны", - сказал он журналисту.

Зеленский при этом утверждает, что выполнил свое обещание передать госдачу детям-сиротам.

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"Как я и обещал, действительно на дачах государственных - там, где есть здание государственной резиденции, где я пока есть и имею на это полное право, полное право - там есть много зданий. И они переданы детям. Детям, живущим без родителей". Можете приехать к ним в гости. Это уже год. Поэтому это обещание мною полностью сделано", - сказал он.

Зеленский добавил, что часть построек собираются также передать в использование дипломатам.

"Отдельно готовится проект... Там кроме здания для детей будет здание для дипломатов, это такая будет дипломатическая история. Им будут предоставляться эти возможности, они могут - ну, отдельный проект, будет презентация. И я съеду с этой дачи", – объяснил президент.