Термомодернизация Украины будет стоить 300 млрд грн, в ближайшие 3 года мы планируем потратить на эту программу 100 млрд грн, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал программу термомодернизации жилищного многоэтажного фонда страны и общественных зданий в 100 млрд грн на ближайшие три года.

Об этом он сообщил во время пресс-марафона, передает Цензор.НЕТ.

"Реформа по термомодернизации всех многоэтажных домов для государства будет стоить 300 млрд грн. Это сложная реформа, таких средств в Украине сегодня нет. Но для меня и будущей власти это единственный выход и единственная, важнейшая на сегодня, реформа для энергонезависимости государства". Я думаю, мы можем это сделать. В ближайшие три года эта сумма будет составлять 100 млрд грн", – сказал Зеленский.

Президент добавил, что план реализации указанной программы должен быть расписан на пять лет из-за возможного прекращения транзита газа по Российской Федерации в 2025 году.

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"Вызов №1 - 2025 год, когда истекает контракт на транзит газа. Думаю, это будет сложный момент, поэтому мы должны быстро внедрять реформу термомодернизации. И не так, как было раньше – 10, 20, 30 домов. Мы продемонстрируем серьезные шаги в термомодернизации на следующий год и через год… Это будет несколько тысяч многоэтажек в ближайшие два года. На этом примере мы покажем, что такие дома потребляют вдвое меньше газа", - отметил Зеленский.

По его словам, специалисты Офиса президента и Министерства экономики уже работают, они будут курировать только реформу термомодернизации.