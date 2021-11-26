АМКУ поддерживает появление частных лоцманов

Антимонопольный комитет Украины выступил за частную лоцманию.

Как сообщила на спецпанели "Конкуренция на транспортных рынках" глава АМКУ Ольга Пищанская, Министерство инфраструктуры не сразу выполнило рекомендации комитета.

По словам Пищанской, в АМКУ обратились частные компании, которые попросили ведомство обязать Мининфраструктуры выполнять антимонопольное законодательство. Об этом сообщает транспортное издание "Трансформация".

Проанализировав ситуацию, в АМКУ пришли к выводу, что в нарушение закона "О портах" и Кодекса торгового мореплавания, министерство собственным приказом ограничивало деятельность частных компаний, которые могли бы выполнять лоцманские проводки.

"Согласно приказа министерства, оказывать лоцманские услуги в портах могло только госпредприятие "Дельта-Лоцман", – пояснила Пищанская.

Вначале Антимонопольный комитет рекомендовал министерству привести свою практику в соответствие с законодательством. Когда ведомство проигнорировало рекомендацию, обязал их изменить приказы и избавиться от госмонополии. Дедлайн – март 2022 года.

О необходимости избавиться от монополии в этой сфере ранее заявляли и в Государственной регуляторной службе Украины. 1 ноября глава службы Алексей Кучер заявил , что действующий приказ Министерства инфраструктуры от 2001 года нарушает законодательство и должен быть изменен в течение двух месяцев. Альтернатив этому нет, подчеркнул руководитель госрегулятора.