Украинский воин погиб в результате российских обстрелов, - пресс-центр ОС
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С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации дважды открывали огонь в районе проведения операции Объединенных сил, 1 украинский военный погиб.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
В направлении Марьинки противник совершил обстрел из минометов калибра 82 мм. В сторону Новомихайловки враг открывал огонь из стрелкового оружия.
"В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ВСУ открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.