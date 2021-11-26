Конфликта интересов между Ермаком и Татаровым нет. Когда был горячий момент – глава ОПУ сказал ему, чтобы доказывал невиновность, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя восстановление полномочий заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова по взаимодействию с правоохранительными органами, сообщил, что конфликта интересов между ним и главой Офиса президента Андреем Ермаком нет.

Об этом глава государства заявил во время пресс-марафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Татаров работает заместителем (Ермака – Ред.). У него есть ответственность. Его выбирает глава Офиса президента, потому что это его кадры. Я назначаю… Это человек, который отвечает за взаимодействие с правоохранительными органами. Я знаю, что когда было то дело, когда был горячий момент, Андрей Ермак ему сказал: смотри – у тебя такая ситуация, ты должен доказать, что ты не виноват в этом деле и на этот период в каких-то полномочиях ты будешь ограничен", - сказал Зеленский.

По мнению Зеленского, такое решение Ермака было справедливым.

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В тоже время глава государства добавил, что не обращал внимания на момент, когда полномочия Татарова были восстановлены (летом 2021 года - Ред.).

Отвечая на уточняющий вопрос означает ли это, что конфликта интересов между Татаровым и Ермаком больше нет, Зеленский ответил: "Да".

"Кто-то должен отвечать за этот блок (правоохранительные органы – Ред.). Вы тоже должны это понять. Я не говорю хорошо или плохо он работает. Общество требует результатов, и я от Ермака требую результатов. Эти результаты должны быть и делаться быстро. Они делаются серьезными шагами и ответственностью", - добавил президент.