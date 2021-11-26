В некоторых кадровых решениях были ошибки, - Зеленский
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Президент Владимир Зеленский считает некоторые кадровые решения своей ошибкой.
Об этом президент заявил во время пресс-марафона, передает Цензор.НЕТ.
"Глобальная ошибка по поводу ошибок она в некоторых кадровых решениях. По разным людям причем. Как опытным, так и не очень. ... Ротации были разные, их было много, никогда не было столько. Не буду оправдывать себя. Были положительные ротации, были у меня ошибки", - сказал президент.
По словам главы государства, ошибки в назначении некоторых министров были не только его личными, но и "слуг народа" и Кабмина.
"Конечно, я допускаю ошибки, негодяем я никогда не был", - добавил президент.