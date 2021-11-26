Ахметов опроверг заявление Зеленского о возможном участии в госперевороте

Информация, обнародованная президентом Украины Владимиром Зеленским о якобы втягивании меня в какой-то госпереворот, – сплошная ложь, сообщил бизнесмен Ринат Ахметов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Меня возмущает распространение этой лжи, независимо от того, какими мотивами руководствуется президент. Моя позиция была и будет однозначной – независимая, демократическая и целостная Украина с Крымом и моим родным Донбассом. Мои действия это подтверждают", - передала слова бизнесмена агентству пресс-секретарь Ахметова Анна Терехова.

Ахметов пообещал и дальше защищать свободную Украину, свободную экономику, демократию и свободу слова.

Читайте также: Ахметов создает симбиоз "Партии регионов" и "Народного фронта", - Зеленский

"Как гражданин Украины, крупнейший инвестор, налогоплательщик и работодатель страны и дальше буду защищать свободную Украину, свободную экономику, демократию и свободу слова. И сделаю все от себя зависящее, чтобы авторитаризма и цензуры в Украине не было", - подытожил Ринат Ахметов.

Ранее президент Зеленский заявил, что окружение Ахметова якобы вовлекает его в "войну против Украины и ее президента".