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Ахметов опроверг заявление Зеленского о возможном участии в госперевороте

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Ахметов опроверг заявление Зеленского о возможном участии в госперевороте
Информация, обнародованная президентом Украины Владимиром Зеленским о якобы втягивании меня в какой-то госпереворот, – сплошная ложь, сообщил бизнесмен Ринат Ахметов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Меня возмущает распространение этой лжи, независимо от того, какими мотивами руководствуется президент. Моя позиция была и будет однозначной – независимая, демократическая и целостная Украина с Крымом и моим родным Донбассом. Мои действия это подтверждают", - передала слова бизнесмена агентству пресс-секретарь Ахметова Анна Терехова.

Ахметов пообещал и дальше защищать свободную Украину, свободную экономику, демократию и свободу слова.

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"Как гражданин Украины, крупнейший инвестор, налогоплательщик и работодатель страны и дальше буду защищать свободную Украину, свободную экономику, демократию и свободу слова. И сделаю все от себя зависящее, чтобы авторитаризма и цензуры в Украине не было", - подытожил Ринат Ахметов.

Ранее президент Зеленский заявил, что окружение Ахметова якобы вовлекает его в "войну против Украины и ее президента".

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Топ комментарии

  • Scorpman Y
    ахметов может легко подать в суд против клована..
    клован произносил эти слова как президент, и несет уголовную ответственность за них - за превышение полномочий.
    Тем более обвинять в госперевороте - без доказательств.
    Вот тут будет интересно посмотреть на этот цирк - тупой клован против хитрого прохиндея)
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    ЗЕленський на стільки вже забрехався,що на фоні нього,навіть Ахметов мені кажеться зараз ура-патріотом
  • Ан Мур
    та в нього за дві години після гундосих заяв акції ДТЕК обвалилися на 11%.
    Як же не реагувати?
    "После слов Зеленского о том, что Ахметов может быть причастен к скорому госперевороту (не майдану, не путайте), акции ДТЭК упали на 11%. Зато взлетели акции "Рошена! "
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