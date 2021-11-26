Зеленский сравнил отношения с Ахметовым с войной: Если кто-то стреляет – стрелять будем

Президент Владимир Зеленский сравнил отношения с олигархом Ринатом Ахметовым с войной и упрекнул его в том, что Ахметов "не смог защитить" Донбасс.

Об этом он сказал на пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я - президент Украины, я никому не угрожаю, я могу только защищать. Но человек, когда он защищает... как происходит на фронте? Угрожаем ли мы кому-то на фронте? Нет. Мы защищаем согласно присяге. Военные защищают. Если кто-то стреляет" "Стрелять будем. Здесь так же. Я защищаю суверенитет, я защищаю должность "президент Украины". Им всем просто очень сложно понять, кто я", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что не приглашал Ахметова в свой офис, но, если тот захочет, может встретиться с ним и продемонстрировать записи, на которых говорится о возможном финансировании Ахметовым подготовки к государственному перевороту.

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"Я не хочу быть партнерами ни в чем, мне это не нужно, мне не интересно. Я хочу просто, чтобы так оно было. Я не автократ и не диктатор. Я так понимаю свое положение и свой пост", – подчеркнул президент.

Зеленский упрекнул Ахметова в ситуации на Донбассе.

"Ринат Леонидыч – он может говорить: я не хотел, чтобы на Донбасс пришла оккупация. И он может говорить еще миллион раз об этом. Но он не смог защитить. И я не говорю, что он должен, это его личная жизнь. Ну, так вышло", - сказал он.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что окружение Ахметова пытается вовлечь его в подготовку государственного переворота. Военных, по его словам, к этому привлечь не пытались, поэтому речь идет именно о перевороте, а не о путче. Ахметов опроверг слова Зеленского о возможном участии в перевороте.