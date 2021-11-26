В Краматорске строят больницу для специализированного лечения 2,5 млн жителей Востока Украины. ФОТО

В Краматорске строят большую областную больницу, которая будет оказывать специализированную медпомощь жителям Донецкой, Луганской и Харьковской областей.

О ходе работ рассказал в Facebook глава Донецкой ОГА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас уже закончена установка свай, обустроено более половины ростверков. В четырех блоках из семи уже началось строительство стен, колонн и других вертикальных конструкций. Ежедневно на строительной площадке работает более 270 человек и 32-35 единиц специализированной техники. Строительство идет по плану", – сообщил глава областной администрации.





Создание областной больницы в Краматорске является частью программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Ее проектировали для обслуживания 2,5 млн жителей Восточного региона.

Стационарную помощь будут оказывать в 19 отделениях на 600 коек. В больнице будут оборудование и специалисты, которых раньше в Донецкой и Луганской областях не хватало. В частности, по детской и сосудистой хирургии, гематологии, проктологии, урологии, политравмам и т.д.

На базе стационарных отделений планируют разместить клинические кафедры Донецкого национального медицинского университета.

Как сообщалось, в Днепре по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" начали реконструкцию Роддома №1, в котором за 60 лет родилось 350 тыс. детей.